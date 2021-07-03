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Общество

Завораживающие кадры. Подводный пожар в Мексиканском заливе попал на видео

Сильный подводный пожар вспыхнул на морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. Об этом сообщила Gazeta.ru.

На записи видно, что под водой горит огонь, который пытаются потушить с кораблей.

По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине 78 метров. В тушении огня над поверхностью воды задействованы три вспомогательных судна.

Аварийные работы продолжались более пяти часов с участием трех пожарных судов. Пожар потушили, пострадавших не было.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199776/
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