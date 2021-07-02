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Общество

Следствие по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова прекращено

Следственный судья Свердловского районного суда Бишкека рассмотрел жалобу адвоката Айдара Сыдыкова на ГСИН по факту прекращения расследования смерти правозащитника Азимжана Аскарова. Об этом сообщает правозащитная организация «Бир Дуйно Кыргызстан».

По ее данным, суд постановил расследование не возобновлять. Свое решение судья обосновывает тем, что жалоба на постановление о прекращении досудебного производства была подана по истечении срока на обжалование 28 июня, а постановление о прекращении досудебного производства по факту смерти Аскарова было получено адвокатами 16 июня.

В «Бир Дуйно Кыргызстан» уточнили, что юристы получили копию постановления о прекращении досудебного производства, действительно, 16 июня, как и два тома материалов досудебного производства. Таким образом, сроки были соблюдены. Поскольку последний день подачи жалобы выпадал на 26 июня, субботу, то есть нерабочий день, соответственно, последним днем подачи заявления является 28 июня — понедельник.

Правозащитники считают, что судья превысил полномочия, отклонив их заявление. Они обратятся в комиссию Совета судей. А само решение обжалуют в вышестоящей инстанции.

Напомним, Комитет ООН установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову были применены пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участника принять необходимые меры по немедленному его освобождению, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать меры, принятые по этому решению.

В июне административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав его тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199617/
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