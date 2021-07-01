Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 июля: местами дожди

В Кыргызстане в отдельных районах дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +20, днем +35 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +17, днем +35 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +19, днем до +38 градусов.

В Нарынской области +7 ночью и +28 градусов днем. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Иссык-Кульской области ночью +11, днем +29 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Таласской области температура ночью +14, днем +34 градуса.