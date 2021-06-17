21:45
USD 84.58
EUR 102.58
RUB 1.17
Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 июня: днем будет жарко

В Кыргызстане дожди ожидаются в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +17, днем +33 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +14, днем +35 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +14, днем до +37 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +25 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +7, днем +27 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +12, днем +33 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197939/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 июня: в Бишкеке без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 июня: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 июня: в Бишкеке без осадков
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 13 июня 2000 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 июня: в отдельных районах дожди
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 12 июня 1966 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 июня: местами грозы
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 июня: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 июня: дожди
Популярные новости
Ученому из&nbsp;Франции не&nbsp;нравится кыргызский язык, но&nbsp;он&nbsp;хочет вернуться в&nbsp;страну Ученому из Франции не нравится кыргызский язык, но он хочет вернуться в страну
Нет домогательствам! В&nbsp;Бишкеке прошел марш в&nbsp;шортах Нет домогательствам! В Бишкеке прошел марш в шортах
Бизнесмен Генрих Балян перечислил на&nbsp;счет ГКНБ 60&nbsp;миллионов сомов Бизнесмен Генрих Балян перечислил на счет ГКНБ 60 миллионов сомов
В&nbsp;мэрии Бишкека объяснили, почему ограничения по&nbsp;COVID-19 действуют c&nbsp;23.00 В мэрии Бишкека объяснили, почему ограничения по COVID-19 действуют c 23.00
Бизнес
Евро-2020: Трансляции в&nbsp;O!TV. Группы, таблицы, календарь, результаты в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: Трансляции в O!TV. Группы, таблицы, календарь, результаты в «Мой О!»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Карта VISA с&nbsp;бесплатным годовым обслуживанием и&nbsp;доставкой до&nbsp;дома «Оптима Банк»: Карта VISA с бесплатным годовым обслуживанием и доставкой до дома
«Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо» «Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо»
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
17 июня, четверг
21:43
ВОЗ предложила запретить женщинам употреблять алкоголь ВОЗ предложила запретить женщинам употреблять алкоголь
21:22
В Кыргызстане разработан план противодействия ураганам и пыльно-песчаным бурям
21:15
Куплю вам обед. Глава кабмина и депутат к концу дня договорились о поездке
21:07
Парламент оценил работу кабмина недостаточной. Улукбек Марипов остается на посту
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 июня: днем будет жарко