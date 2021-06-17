Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 июня: днем будет жарко

В Кыргызстане дожди ожидаются в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +17, днем +33 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +14, днем +35 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +14, днем до +37 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +25 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +7, днем +27 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +12, днем +33 градуса.