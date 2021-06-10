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Общество

Кыргызстанцев приглашают к участию в конкурсе «Среднеазиатская романсиада»

В Бишкеке с 21 по 22 октября пройдет пятый открытый международный конкурс исполнителей русского романса «Среднеазиатская романсиада». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По ее данным, для участия приглашаются студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ, а также любители русского романса из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Победителей конкурса определит международное жюри во главе с заслуженной артисткой России, директором московского «Дома романса», профессором Галиной Преображенской.

Победители традиционно примут участие в финале московской «Романсиады» в декабре 2021 года. Положение о конкурсе и заявка для участия доступны в Telegram.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197197/
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