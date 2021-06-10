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Общество

Кража, мошенничество. За что еще задержаны женщины, обложившие торговцев «данью»

В Ленинском райсуде Бишкека 24.kg рассказали, по каким статьям арестованы женщины, обложившие «данью» торговцев.

Отметим, ранее предприниматель Анара Абдразакова заявила, что двух женщин — Дарию Кадыркулову и Диляро Кадирову, незаконно собиравших деньги с торговцев стихийных точек на Ошском рынке, суд заключил под стражу на два месяца.

По данным пресс-службы райсуда, 2 июня от помощника прокурора поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражей Дарии Кадыркуловой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьями 200 «Кража», 266 «Хулиганство», 210 «Уничтожение или повреждение чужого имущества» и 207 «Самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения».

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Следственным судьей ходатайство удовлетворенно, и она заключена под стражу в СИЗО-1 до 31 июля.

Диляро Кадирова заключена тоже в СИЗО-1 до 7 августа. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 39 «Покушение на преступление», 204 «Мошенничество» и 207 «Самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197195/
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