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Общество

Кыргызстанцы могут номинироваться на международную премию «Мы вместе»

Продолжается прием заявок на получение международной премии «Мы вместе». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры Бишкека.

По его данным, это международная акция, направленная на поощрение граждан и организаций стран мира за большой вклад в решение важных гуманитарных проблем.

В 2021 году премия посвящена бескорыстному вкладу в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Заявки на присуждение премии могут подать как физические лица, так и юридические (организации) по четырем подноминациям:

  • медицина;
  • бизнес;
  • образование и технологии;
  • личный вклад гражданина.

Отбор заявок продлится до 5 июля 2021 года. Награждение победителей состоится в рамках международного форума гражданского участия «Мы вместе» со 2 по 5 декабря 2021 года. Узнать подробную информацию и подать заявку можно на сайте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195975/
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