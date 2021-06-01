Возле Бишкекского городского суда митингуют в поддержу Жениша Молдокматова

Возле Бишкекского городского суда проходит митинг в поддержку лидера политической партии «Туран» Жениша Молдокматова.

Около 30 человек требуют освободить его из-под стражи. Они держат плакаты с надписями: «Свободу Женишу Молдокматову!», «Суд, будь справедливым!», «Остановите политические репрессии!». Отметим, что в суде проходит избрание меры пресечения политику.

Жениша Молдокматова задержали по делу о событиях 5-6 октября 2020 года.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента страны.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.