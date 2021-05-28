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Общество

В Караганде водолазы из Кыргызстана проводят тренинг для своих казахских коллег

Сотрудники Центра подготовки водолазов и проведения подводно-технических работ при МЧС Кыргызстана участвуют в тренинге в качестве тренеров-экспертов для водолазов МЧС Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Двухнедельный мастер-тренинг был организован Международной организацией гражданской обороны (МОГО). Учения проводятся с 24 мая по 6 июня на базе Республиканского учебного центра по подготовке водолазов в городе Приозерске Карагандинской области. В ходе тренинга специалисты обменяются передовым опытом, знаниями и навыками в сфере водолазного дела», — говорится в сообщении.

Сообщается, что к проведению занятий также привлечены тренеры-эксперты из Академии гражданской защиты МЧС России.

По окончании курса водолазам-спасателям МЧС Республики Казахстан будут вручены сертификаты МОГО.

Напомним, что центр подготовки водолазов и проведения подводно-технических работ МЧС Кыргызстана был создан в конце 2009 года под руководством Алмабека Айдакеева. Первый набор сотрудников произошел 26 февраля 2010-го. Первая поисково-спасательная работа на водах была произведена с 13 по 20 мая того же года в Токтогульском водохранилище. Помимо прочего, сотрудниками центра на озере Иссык-Куль проводятся ежегодные международные тренинги по подготовке водолазов и спасателей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195551/
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