COVID-19. В Кыргызстане может появиться сертификат о вакцинации

Минздрав работает над возможным введением сертификата о вакцинации. Об этом в Twitter сообщил замминистра здравоохранения и социального развития Бакыт Джангазиев.

По его словам, благодаря онлайн-реестру привитых будет несложно сформировать сертификат.

«Прототип уже готов. Остается ждать, когда страны примут окончательное решение о снятии ограничений при путешествии при наличии подобного документа», — написал Бакыт Джангазиев.

Благодаря онлайн-реестру вакцинированных будет несложно сформировать сертификат вакцинации.



Прототип уже готов, остаётся ждать, когда страны примут окончательное решение о снятии ограничений при путешествии при наличии подобного документа — Бакыт Джангазиев (@BDzhangaziev) May 7, 2021

В Кыргызстане кампания по вакцинации стартовала 29 марта. В стране есть китайская вакцина компании Sinopharm и российская «Спутник V». В мае ожидается поставка AstraZeneca. Вакцинированных, по данным на 7 мая, — более 39 тысяч человек, в том числе второй дозой — 3,7 тысячи.

Получившие прививку не раз интересовались, смогут ли они иметь документ, которому будут доверять другие государства.

Ранее Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала вводить «паспорта вакцинации» для пересекающих границу. Это связано с тем, что вакцины еще не всем доступны, а их эффективность в предотвращении передачи инфекции не доказана — известно лишь, что прививка защищает от тяжелого течения болезни.