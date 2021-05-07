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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Кыргызстане может появиться сертификат о вакцинации

Минздрав работает над возможным введением сертификата о вакцинации. Об этом в Twitter сообщил замминистра здравоохранения и социального развития Бакыт Джангазиев.

По его словам, благодаря онлайн-реестру привитых будет несложно сформировать сертификат.

«Прототип уже готов. Остается ждать, когда страны примут окончательное решение о снятии ограничений при путешествии при наличии подобного документа», — написал Бакыт Джангазиев.

В Кыргызстане кампания по вакцинации стартовала 29 марта. В стране есть китайская вакцина компании Sinopharm и российская «Спутник V». В мае ожидается поставка AstraZeneca. Вакцинированных, по данным на 7 мая, — более 39 тысяч человек, в том числе второй дозой — 3,7 тысячи.

Получившие прививку не раз интересовались, смогут ли они иметь документ, которому будут доверять другие государства.

Ранее Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала вводить «паспорта вакцинации» для пересекающих границу. Это связано с тем, что вакцины еще не всем доступны, а их эффективность в предотвращении передачи инфекции не доказана — известно лишь, что прививка защищает от тяжелого течения болезни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193267/
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