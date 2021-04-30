Два уголовных дела в отношении Аиды Саляновой объединили в одно производство

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

Судья сообщила, что из Ленинского районного суда 27 апреля поступило другое уголовное дело по возобновлению адвокатской лицензии Алексея Елисеева для объединения в одно производство.

В связи с этим защита Аиды Саляновой попросила дать время на подготовку и отложить слушания до 7 мая. Суд поддержал адвоката и удовлетворил прошение.

Ранее дело по факту восстановления лицензии Алексею Елисееву было направлено на пересмотр в Ленинский районный суд Бишкека. Приговоры Ленинского районного и Бишкекского городского судов, а также постановление Верховного суда отменены.

Обвиняемыми по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Дело в отношении 14 обвиняемых выделили в отдельное производство, поскольку они заключили сделку со следствием. Две инстанции приговорили Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, но Верховный суд отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Материалы в отношении Аиды Саляновой выделили в отдельное производство, так как она не признала вину.