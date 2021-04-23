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Общество

В городе Ош заасфальтируют улицу Алиева и построят тротуар

В Оше заасфальтируют улицу Алиева и построят тротуар. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

мэрии южной столицы
Фото мэрии южной столицы. В Оше заасфальтируют улицу Алиева и построят тротуар

По ее данным, сегодня мэр города Таалайбек Сарыбашов провел выездное совещание и отметил, что внутренние дороги Оша находятся в плохом состоянии.

«Мы проложим более одного километра асфальта по улице Алиева, построим тротуары по обеим сторонам дороги. Заменим также поддоны для полива и усовершенствуем систему ночного освещения. Несколько внутренних дорог в городе тоже будут заасфальтированы в этом году», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191313/
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