Вакцинация «Спутником V»: кому нельзя делать эту прививку

Медиаэксперт Света Байтикова сообщила на своей странице в Facebook, кому нельзя вакцинироваться «Спутником V».

По ее словам, это не рекомендуется лицам, имеющим:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии);

беременность и период грудного вскармливания.

«Переболевшие коронавирусом могут пройти иммунизацию не ранее чем через шесть месяцев после выздоровления и определения в крови количества антител (IgG). Согласно инструкции, нет необходимости проведения тестирования на коронавирус перед иммунизацией», — пишет Света Байтикова.

Она также перечислила возможные реакции после вакцинации.

В первые-вторые сутки могут развиваться и прекращаются в течение трех последующих дней:

непродолжительный гриппоподобный синдром (озноб, повышение температуры тела);

артралгия (боли в суставах), миалгия (мышечные боли), астения (слабость, повышенная утомляемость, быстрая истощаемость и плохая переносимость физических, умственных и психических нагрузок);

общее недомогание, головная боль;

местные реакции (болезненность в месте инъекции), гиперемия (краснота), отечность.

Реже:

тошнота, диспепсия (нарушение переваривания в желудке, избыточное газообразование, чувство раннего насыщения, сосущая или жгучая боль);

снижение аппетита.

Иногда:

увеличение регионарных лимфоузлов.

Также возможно развитие аллергических реакций.

В течение трех дней после вакцинации рекомендуется не мочить место инъекции, не посещать сауну или баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации следует принять антигистаминные средства, при повышении температуры — нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен и другие), если нет противопоказаний. Можно позвонить своему участковому врачу и проконсультироваться.

«Вакцина «Спутник V», которой будут вакцинированы кыргызстанцы, разработана российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны России. По данным авторитетного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6 процента, для добровольцев старше 65 лет — 91,8 процента. Зарегистрирована примерно в 60 странах мира с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек», — отмечает Света Байтикова.

«Это векторная инактивированная (убитая) вакцина аденовируса, лишенная возможности размножаться. После введения вакцины ген-вектор попадает в клетки хозяина, в результате которого происходит продукция ими S-белка, в ответ вырабатываются антитела к этому белку. Вакцина состоит из двух компонентов, поэтому нужно прививаться два раза. При второй вакцинации вырабатываются B-клетки памяти и формируется более полноценный иммунитет против СOVID-19», — говорится в сообщении.

Полноценный иммунный ответ вырабатывается через три недели после введения второго компонента.

«Технология использования аденовирусных векторов в качестве векторных вакцин является безопасной и эффективной, что подтверждается в многочисленных исследованиях. Не зарегистрирован ни один случай смертности от вакцины «Спутник V», — информирует медиаэксперт.

Накануне в страну поступила первая партия в 20 тысяч доз. До конца апреля — в начале мая придет еще 40 тысяч доз. Кампания по вакцинации в республике запущена 29 марта. По данным на 22 апреля, в республике от COVID-19 китайской вакциной компании Sinopharm привито всего 13 тысяч 552 человека.