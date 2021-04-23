Вакцинация «Спутником V»: кому нельзя делать эту прививку

Медиаэксперт Света Байтикова сообщила на своей странице в Facebook, кому нельзя вакцинироваться «Спутником V».
По ее словам, это не рекомендуется лицам, имеющим:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии);
- беременность и период грудного вскармливания.
«Переболевшие коронавирусом могут пройти иммунизацию не ранее чем через шесть месяцев после выздоровления и определения в крови количества антител (IgG). Согласно инструкции, нет необходимости проведения тестирования на коронавирус перед иммунизацией», — пишет Света Байтикова.
Она также перечислила возможные реакции после вакцинации.
В первые-вторые сутки могут развиваться и прекращаются в течение трех последующих дней:
- непродолжительный гриппоподобный синдром (озноб, повышение температуры тела);
- артралгия (боли в суставах), миалгия (мышечные боли), астения (слабость, повышенная утомляемость, быстрая истощаемость и плохая переносимость физических, умственных и психических нагрузок);
- общее недомогание, головная боль;
- местные реакции (болезненность в месте инъекции), гиперемия (краснота), отечность.
Реже:
- тошнота, диспепсия (нарушение переваривания в желудке, избыточное газообразование, чувство раннего насыщения, сосущая или жгучая боль);
- снижение аппетита.
Иногда:
- увеличение регионарных лимфоузлов.
Также возможно развитие аллергических реакций.
При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации следует принять антигистаминные средства, при повышении температуры — нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен и другие), если нет противопоказаний. Можно позвонить своему участковому врачу и проконсультироваться.
«Вакцина «Спутник V», которой будут вакцинированы кыргызстанцы, разработана российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны России. По данным авторитетного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6 процента, для добровольцев старше 65 лет — 91,8 процента. Зарегистрирована примерно в 60 странах мира с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек», — отмечает Света Байтикова.
«Это векторная инактивированная (убитая) вакцина аденовируса, лишенная возможности размножаться. После введения вакцины ген-вектор попадает в клетки хозяина, в результате которого происходит продукция ими S-белка, в ответ вырабатываются антитела к этому белку. Вакцина состоит из двух компонентов, поэтому нужно прививаться два раза. При второй вакцинации вырабатываются B-клетки памяти и формируется более полноценный иммунитет против СOVID-19», — говорится в сообщении.
«Технология использования аденовирусных векторов в качестве векторных вакцин является безопасной и эффективной, что подтверждается в многочисленных исследованиях. Не зарегистрирован ни один случай смертности от вакцины «Спутник V», — информирует медиаэксперт.
Накануне в страну поступила первая партия в 20 тысяч доз. До конца апреля — в начале мая придет еще 40 тысяч доз. Кампания по вакцинации в республике запущена 29 марта. По данным на 22 апреля, в республике от COVID-19 китайской вакциной компании Sinopharm привито всего 13 тысяч 552 человека.