Лечение аконитом. Вызовов на случаи отравления в столичную скорую не было

Вызовов на случаи отравления иссык-кульским корнем в Центр экстренной медицины Бишкека не было. Об этом 24.kg сообщили в «103».

Они промониторили все вызовы, начиная с прошлой пятницы, 16 апреля. Тогда, напомним, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев выпил отвар аконита в прямом эфире и заявил, что средство помогает в лечении коронавируса.

Комментировать сам метод лечения иссык-кульским корнем глава столичной скорой Искендер Шаяхметов отказался, ссылаясь на недомогание. Он находится на больничном.

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Эта информация вызвала общественный резонанс в Кыргызстане. Известно, что никаких научных исследований такого метода лечения не проводилось. Более того, иссык-кульский корень — очень ядовитое растение и смертельно опасное.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота.