Аконит не поможет при COVID-19, настаивает врач Эрмек Исмаилов

COVID-19 — вирусного происхождения, и яд (аконит) никак не может повлиять на его течение. Единственное доказанное спасение — вакцина. Об этом хирург Эрмек Исмаилов написал в своем Telegram-канале «Дневник врача».

Он напомнил, что аконит относится к роду ядовитых травяных растений. Применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни.

Любой препарат, по словам медика, перед рекомендацией должен пройти все фазы клинического исследования.

1. Доклиническое исследование. Цель: Тестирование не на людях для получения информации об эффективности, токсичности и фармакокинетических свойствах. Участники — животные.

2. Фаза 0. Цель: Изучение фармакокинетических параметров: оральная общедоступность, период полувыведения. Участники: 10 человек.

3. Фаза I. Цель: Тестирование на здоровых добровольцах для оценки безопасности; включает применение различных доз препарата. Участники: 20-100 здоровых добровольцев.

4. Фаза II. Цель: Тестирование на пациентах для оценки эффективности и побочных эффектов. Участники: 100-300 пациентов с соответствующим заболеванием.

5. Фаза III. Цель: Тестирование на пациентах для оценки эффективности и проверки на безопасность. Участники: 300-3 тысячи пациентов с соответствующим заболеванием.

6. Фаза IV. Цель: Исследования после начала использования. Участники: люди, обращающиеся к личному врачу.

Допустим, аконит находится на второй фазе клинического исследования. Но это не означает, что можно его рекомендовать пациентам для лечения коронавирусной инфекции. Эрмек Исмаилов

«По словам министра, это вещество нужно пить только в горячем виде, если случайно выпить холодным, наступит моментальная смерть. То есть после употребления аконита ты останешься живым или мертвым. В случае летального исхода пациента нести ответственность будут врачи, которые выбрали неправильную дозировку. Ведь правильную может определить только наш президент», — отметил Эрмек Исмаилов.

Он посетовал, что после развала Советского Союза не было сделано видимого вклада в нашу медицину. «А пандемия коронавируса показала, насколько сильно мы отстали и потеряли доверие граждан. Сегодня легче купить лекарства по рекомендации фармацевта, чем идти к врачу на прием и заплатить 500 сомов. Дешевле обойдется поход к знахарю, чем к врачу», — пишет медик.

Читайте по теме Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в заголовки мировых СМИ

В Кыргызстане общественный резонанс вызвала информация о применении в лечении COVID-19 иссык-кульского корня. Известно, что никаких научных исследований такого метода лечения не проводилось. Более того, иссык-кульский корень — очень ядовитое растение и смертельно опасное.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота.