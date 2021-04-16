Афиша Бишкека на выходные: опера-дастан, мастер-классы и выставки

Театры

17 апреля. Литературный моноспектакль «Есть музыка над нами»

Моноспектакль актрисы Ирины Сурковой — это попытка обращения к стиху как к музыке, это субъективный взгляд исполнителя, способ отражения творчества поэта, его интуитивности и семантических наложений. Творчество Осипа Мандельштама более всего приближается к законам симфонического жанра.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

17 апреля. Опера-дастан «Ак-Мөөр»

Драма повествует о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и простого джигита Болота. Козни и происки коварного и злобного богача Жантай-хана приводят к смерти влюбленных. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

17 апреля. Спектакль «Кызыл алма» («Красное яблоко»)

Работа режиссера-постановщика, автора инсценировки и музыкального оформления — заслуженного деятеля культуры КР Нурлана Асанбекова — это глубоко эмоциональное действо, наполненное сложными внутренними переживаниями. Подробнее

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

18 апреля. Мелодрама «Я всю жизнь шла к тебе»

История знакомства двух немолодых людей. Она кассир цирка, приехавшая отдохнуть в санаторий на Рижском взморье. Он — главный врач этого санатория. Все самое хорошее в их жизни уже случилось. Так они думали...

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

17 апреля. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

17-18 апреля. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

8-21 апреля. Выставка «Дебют»

Представлены акварели искусствоведа Гульчахры Токтосуновой. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.

6-17 апреля. Выставка «Вдохновленные солнцем»

Выставка двух художников — Рината Ханафеева и Каныбека Тойчиева. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 10.00-17.00.

Концерты, фестивали

10 апреля — 9 мая. Театрально-цирковое шоу «Красавица и чудовище»

В программе воздушные гимнасты, акробаты на вертикальных мачтах и подкидных досках, виртуозные жонглеры, веселые клоуны, персонажи Disney. Гости — шоу-балет «Астория» и финалист Central Asia’s Got Talent Галымжан Ауесбай (Казахстан).

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

18 апреля. Этно-джем-сейшн

Обязательно приносите свои бубны и барабаны, варганы и трещотки, духовые инструменты, а также хорошее настроение.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Мастер-классы, лекции

17 апреля. Мастер-класс по мокрому валянию шерсти

В программе изготовление цветов из войлока, а также желающие могут попробовать сшить кыргызский курак. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

18 апреля. Лекция «Кыргызстан космический»

Спикеры расскажут и покажут исторические фото- и видеоматериалы, связанные со «звездными» временами освоения космоса: знаменитой поездкой Гагарина на южный берег Иссык-Куля, фрунзенским планетарием и многим другим.

Кофейня Sierra (улица Токтоналиева), 10.00.

18 апреля. Уроки игры на музыкальных инструментах

У вас будет возможноcть получить бесплатные мини-уроки по направлениям: вокал (эстрадный, народный), фортепиано, гитара/укулеле/электрогитара, комуз, скрипка, флейта, саксофон. Регистрация по телефону 0557206090.

Школа-студия Alla Breve, 12.00-17.00.

Для детей

17 апреля. Сказка «Жила-была Сыроежка» Злой Мухомор задумал избавиться от обитающих на солнечной полянке добрых и веселых съедобных грибов. Для этого он вместе с поганками похитил ключ от волшебного сундучка. А волшебный он потому, что управляет дождем. И кто знает, как бы повернулись события, если бы не храбрость Сыроежки и ее верных друзей. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00. 18 апреля. Просмотр познавательного фильма Покажут фильмы «Подводный мир» и «Вояджер». В первом у детей будет возможность оказаться там, куда не ступала нога человека, увидеть разноцветных рыб. Во втором — зрители изучат планеты Солнечной системы на вояджере — самом быстром космическом аппарате. Регистрация по ссылке. ololoErkindik, 15.00, 16.30.

18 апреля. Творческий мастер-класс Интересные занятия каждое воскресенье проводит Маргарита Ханафеева. Ребенок получит ценный опыт от профессионала и рисунок. Запись по телефону 0550551293. «Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.

18 апреля. Сказка «Красавица и чудовище»

Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

18 апреля. Спектакли «Приключение зайчонка» и «Чыпалак бала»

Театр приглашает на премьеру спектакля по сказке Бориса Заходера.

Спектакль «Чыпалак бала» развивает мышление, учит мечтать, любить кыргызский язык, сохранять окружающую среду и патриотизму.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.