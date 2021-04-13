Дело Омурбека Текебаева. Позиция прокуратуры удивила экс-депутата

Отказ от поддержания обвинения прокуроров стал неожиданностью для экс-депутата парламента Омурбека Текебаева. Об этом он заявил 24.kg.

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По словам политика, гособвинители считают, что многие моменты из уголовного дела не доказаны.

«Это было полной неожиданностью, ведь мы привыкли, что работа прокуратуры носит исключительно репрессивный характер. Обычно они требуют осудить человека, несмотря на приведенные доказательства невиновности и аргументы. Надеюсь, это будет не единичный случай. Я не думаю, что отказ от обвинения — позиция прокуроров, участвующих в процессе. Здесь в целом проявление некой тенденции в работе органов прокуратуры. Генпрокурор Курманкул Зулушев пытается внести позитивные изменения в надзорном органе», — сказал Омурбек Текебаев.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Их отпустили под домашний арест.