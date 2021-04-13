Ввозить сельскохозяйственных животных хотят разрешить без уплаты налогов

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов нашло способ обеспечить население мясом. Оно предлагает освободить от уплаты НДС ввоз сельскохозяйственных животных. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, с 2013 года в отрасли животноводства республики наблюдается тенденция роста как поголовья сельскохозяйственных животных, так и объема производства продукции животноводства. Но, несмотря на это, имеющееся поголовье сельскохозяйственных животных не обеспечивает население мясом согласно физиологическим нормам.

По итогам 2020 года обеспеченность мясом по норме за счет собственного производства составляет всего 59,3 процента.

«Чтобы решить вопрос обеспечения населения мясом, согласно физиологическим нормам, возникла необходимость по отмене НДС на импорт сельскохозяйственных животных», — подчеркнули в Минсельхозе.

В ведомстве со ссылкой на Нацстатком сказали, что в 2020 году в республику завезено всего 17 тысяч 296 голов крупного рогатого скота, из них 2 тысячи 826 — племенного направления и 14 тысяч 470 — товарного скота. В бюджет страны поступило НДС на 42 миллиона 19,2 тысячи сомов.