20:20
USD 84.80
EUR 100.73
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Конституция и выборы: самое важное

Выборы и референдум. Большинство читателей 24.kg не хотят голосовать

Уже в это воскресенье, 11 апреля, в Кыргызстане состоятся местные выборы в 28 городах, в том числе Бишкеке и Оше, и 420 аймаках. Всего в выборах участвуют 56 партий, в их списках значатся больше 12 тысяч кандидатов.

Читайте по теме
Референдум. О новшествах в Конституции и как они отразятся на кыргызстанцах

В этот же день пройдет референдум по принятию проекта новой редакции Конституции. Всего за 30 лет независимости Кыргызстану предстоит в десятый по счету раз принять или отклонить корректировку Основного закона.

Редакция 24.kg поинтересовалась у читателей: пойдете ли вы на выборы и будете ли голосовать на референдуме. В опросе приняли участие более 2,7 тысячи человек.

По итогам опроса больше половины проголосовавших, а именно 51 процент, или 1 тысяча 433 человека, ответили «не пойду». И на выборах и на референдуме готовы проголосовать 813 человек, или 29 процентов. 

Напомним, чтобы плебисцит был признан состоявшимся, необходимо достигнуть 30-процентной явки.

Только на выборы собираются пойти 15 процентов читателей, это 423 человека. Проголосовать только на референдуме готовы 4 процента, или 112 человек.

скриншот
Фото скриншот. Итоги опроса

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189449/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
В день тишины в Кыргызстане проголосуют 19,2 тысячи избирателей
Забрать ID-карту граждане смогут и в выходные дни
Местные выборы и референдум. В правительстве будет работать кол-центр
Выборы в БГК. ТИК отменила регистрацию кандидата «Ата Журт Кыргызстан»
Референдум. ЦИК издала проект Конституции шрифтом Брайля
Местные выборы и референдум. ЦИК аккредитовала 183 международных наблюдателя
Местные выборы. Кандидаты подозреваются в подделке документов и подкупе голосов
Выборы в БГК. На партию «Эмгек» опять пожаловались
Местные выборы. Кто контролирует кампанию в городе Ош, рассказал депутат
Выборы в БГК. ЦИК поддержала решение ТИК относительно партии «Эмгек»
Популярные новости
Передумали. Школы Бишкека вернутся к&nbsp;прежнему режиму обучения Передумали. Школы Бишкека вернутся к прежнему режиму обучения
COVID-19&nbsp;в Бишкеке. Все дети вновь переведены на&nbsp;обучение в&nbsp;режиме онлайн COVID-19 в Бишкеке. Все дети вновь переведены на обучение в режиме онлайн
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Граждан старше 55&nbsp;лет просят без необходимости не&nbsp;выходить из&nbsp;дома Граждан старше 55 лет просят без необходимости не выходить из дома
Бизнес
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в&nbsp;Бишкеке ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в Бишкеке
9 апреля, пятница
20:11
Выборы и референдум. Большинство читателей 24.kg не хотят голосовать Выборы и референдум. Большинство читателей 24.kg не хот...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
19:51
Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о делимитации и демаркации участков госграницы
19:47
Убийство Айзады. Кыргызстанцы начали сбор подписей за отставку главы МВД
19:43
Не хватило асфальта? На проспекте Айтматова недоделали тротуар