Выборы и референдум. Большинство читателей 24.kg не хотят голосовать

Уже в это воскресенье, 11 апреля, в Кыргызстане состоятся местные выборы в 28 городах, в том числе Бишкеке и Оше, и 420 аймаках. Всего в выборах участвуют 56 партий, в их списках значатся больше 12 тысяч кандидатов.

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В этот же день пройдет референдум по принятию проекта новой редакции Конституции. Всего за 30 лет независимости Кыргызстану предстоит в десятый по счету раз принять или отклонить корректировку Основного закона.

Редакция 24.kg поинтересовалась у читателей: пойдете ли вы на выборы и будете ли голосовать на референдуме. В опросе приняли участие более 2,7 тысячи человек.

По итогам опроса больше половины проголосовавших, а именно 51 процент, или 1 тысяча 433 человека, ответили «не пойду». И на выборах и на референдуме готовы проголосовать 813 человек, или 29 процентов.

Напомним, чтобы плебисцит был признан состоявшимся, необходимо достигнуть 30-процентной явки.

Только на выборы собираются пойти 15 процентов читателей, это 423 человека. Проголосовать только на референдуме готовы 4 процента, или 112 человек.