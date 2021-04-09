Забрать ID-карту граждане смогут и в выходные дни

Центры обслуживания населения и отделы паспортизации и регистрации населения будут работать в выходные дни для выдачи ID-карт гражданам. Об этом сообщили в ГРС.

По их данным, в связи с повышенным количеством обращений перед референдумом и выборами местных кенешей граждане, оформившие ранее заявку на изготовление ID-паспорта, смогут получить его 10 апреля с 9.00 до 18.00 и 11 апреля с 9.00 до 20.00.

Информацию о готовности ID-карты можно получить на Портале государственных услуг, через мобильное приложение «Услуги ГРС», через кол-центр 119.