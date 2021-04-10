Груда металла и мрачная атмосфера. Как выглядит «кладбище» вагонов в Бишкеке

Мало кто знает, что в Бишкеке по улице Толстого расположен парк отстоя поездов. В народе его привыкли называть «кладбищем» вагонов. Потому что здесь собраны составы, которые невозможно отремонтировать, и они непригодны для перевозки пассажиров даже внутри страны. Многие из них ржавые и прогнили.

Это уникальное место для любителей необычных фотосессий и урбанистического треша. На восьми гектарах сегодня простаивают 202 вагона. Большинство из них произведены еще в 60-х и 70-х годах прошлого столетия. За дальнейшую судьбу груды металла отвечает Фонд по управлению госимуществом. Но судьбу этих двух сотен вагонов решить в ведомстве пока не в силах.

Начальник филиала по вагонному хозяйству Павел Наливайко рассказывает, что капитальный ремонт одного вагона обходится от 300 тысяч до 1 миллиона сомов. Это неподъемная сумма для хозяйства. Потому и стоят они «мертвым» грузом тут, на окраине столицы.

Что собой представляет и как выглядит «кладбище» вагонов, в видеоматериале 24.kg.