Премьер-министр перечислит месячную зарплату в поддержку тяжелобольной Аруузат

Премьер-министр Улукбек Марипов перечислит месячную зарплату в поддержку Аруузат. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.
По его словам, он видит, как волонтеры, неравнодушные граждане общими усилиями собирают средства для спасения двухлетней девочки.
«У нас есть золотой народ, который в трудную минуту может сплотиться и оказать помощь нуждающемуся. За это я очень благодарен. От себя я хочу перечислить месячную зарплату в поддержку девочки. Кроме этого, мы выделим средства из резервного фонда премьер-министра», — сказал Улукбек Марипов.
Отметим, у двухлетней Аруузат спинальная мышечная атрофия — тяжелое заболевание, которое очень быстро прогрессирует: со временем люди лишаются возможности сидеть, стоять, двигаться, глотать и дышать.
Родители девочки Жылдыз и Бакай Ташматовы просят неравнодушных людей помочь собрать деньги на самое дорогое лекарство в мире — золгенсма, чтобы спасти жизнь Аруузат. Препарат занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Его стоимость $2 миллиона 382 тысячи 200, в сомах — 195 миллионов.