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Общество

Премьер-министр перечислит месячную зарплату в поддержку тяжелобольной Аруузат

Премьер-министр Улукбек Марипов перечислит месячную зарплату в поддержку Аруузат. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

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По его словам, он видит, как волонтеры, неравнодушные граждане общими усилиями собирают средства для спасения двухлетней девочки.

«У нас есть золотой народ, который в трудную минуту может сплотиться и оказать помощь нуждающемуся. За это я очень благодарен. От себя я хочу перечислить месячную зарплату в поддержку девочки. Кроме этого, мы выделим средства из резервного фонда премьер-министра», — сказал Улукбек Марипов.

Отметим, у двухлетней Аруузат спинальная мышечная атрофия — тяжелое заболевание, которое очень быстро прогрессирует: со временем люди лишаются возможности сидеть, стоять, двигаться, глотать и дышать. 

Родители девочки Жылдыз и Бакай Ташматовы просят неравнодушных людей помочь собрать деньги на самое дорогое лекарство в мире — золгенсма, чтобы спасти жизнь Аруузат. Препарат занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Его стоимость $2 миллиона 382 тысячи 200, в сомах — 195 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188721/
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