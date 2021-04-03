Температурные рекорды. Самым холодным было 3 апреля 1966 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 3 апреля 1966 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −6,8 градуса.

Самым теплым 3 апреля было в 2005-м, когда температура составила +28,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет +12,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2012 года со средней температурой +17 градусов.

Самым холодным — апрель 1855-го со среднемесячной температурой +8,6 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 3 апреля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит −1-3 градуса. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +13-15 градусов.