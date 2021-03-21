В связи с ухудшением погодных условий и ожидаемыми осадками на территории республики сотрудники подразделений ГУОБДД МВД контролируют беспрепятственное движение транспортных средств. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, сейчас на 219-221-м километре автодороги Бишкек — Ош снег и пурга, в связи с чем введено ограничение для большегрузных транспортных средств.

Снег также идет и на других участках этой трассы и на перевале Отмок.

Сотрудники подразделений ГУОБДД МВД дали предписания — на местах работают соответствующие службы, подтянуты спецтехника, рабочие, используются инертные материалы.

Во избежание несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий водителям рекомендуется без необходимости не выезжать.

Перед выездом водители должны проверить техническое состояние транспортного средства, наличие аптечки, цепей, лопатки; обращать внимание на прогноз погоды; соблюдать дистанцию 500 метров между транспортными средствами при проезде горных автодорог.