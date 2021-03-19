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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Курсана Асанова доставили в суд. Он не раскаивается в содеянном

Экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова доставили в Первомайский районный суд Бишкека.

Сегодня суд рассмотрит продление меры пресечения бывшему милицейскому чиновнику.

В разговоре с журналистами, Курсан Асанов сказал, что не раскаивается в том, что сделал во время событий в октябре 2020 года.

24.kg
Фото 24.kg. Курсан Асанов

«Время все расставит. Я лично горжусь тем, что сделал в то время. Я внес вклад в спокойствие граждан, а также в стабилизацию обстановки. У меня ни к кому нет претензий, но я считаю обвинение необоснованным. Я не захватывал здания, есть свидетели», — сказал Курсан Асанов.

Отметим, по факту беспорядков 9 октября 2020 года возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми проходят Алмазбек Атамбаев, экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов и бывший заместитель главы МВД Курсан Асанов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187150/
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