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Общество

Часть учеников в Бишкеке решила не посещать онлайн-уроки. Требуют открыть школы

Часть учеников в Бишкеке решила не посещать онлайн-уроки, чтобы открыли школы. Информация об этом появилась в родительских чатах.

Отмечается, что таким образом дети, которые практически год учились онлайн, решили выразить протест против такой формы обучения. К тому же они выражают недовольство тем, что открытие столичных школ для всех классов уже несколько раз переносилось.

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В управлении образования мэрии Бишкека отметили, что недавно закрыли и перевели на онлайн две школы после выявления в них заболевших детей и учителей, и просят родителей объяснить детям, которые заявили о забастовке, что введение офлайн-обучения требует времени и терпения.

«Мы понимаем, что ситуация с онлайн-обучением сложная и для детей, и для родителей, и для учителей. Но в первую очередь все мы должны руководствоваться интересами безопасности жизни и здоровья детей», — добавили в управлении.

Напомним, с 18 января к традиционной форме обучения в Бишкеке вернулись ученики 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184881/
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