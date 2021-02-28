Температурные рекорды. Самым холодным было 28 февраля 1951 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 28 февраля 1951 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −26 градусов.

Самым теплым 28 февраля было в 1986-м, когда температура составила +18,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был февраль 2006 года со средней температурой +3,7 градуса.

Самым холодным — февраль 1931-го со среднемесячной температурой −15,3 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 28 февраля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит −9-11 градусов. Днем в столице будет солнечно. Воздух прогреется до +3-5 градусов.