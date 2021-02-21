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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным было 21 февраля 1984 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 21 февраля 1984 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −22,5 градуса.

Самым теплым 21 февраля было в 1999-м, когда температура составила +20,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был февраль 2006 года со средней температурой +3,7 градуса.

Самым холодным — февраль 1931-го со среднемесячной температурой −15,3 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 21 февраля ночью в Бишкеке ожидаются дождь и снег. Температура воздуха составит 0-+2 градуса. Днем в столице будет дождливо. Воздух прогреется до +4-6 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183989/
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