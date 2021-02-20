Температурные рекорды. Самым холодным было 20 февраля 1984 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 20 февраля 1984 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −19,9 градуса.

Самым теплым 20 февраля было в 1960-м, когда температура составила +19,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был февраль 2006 года со средней температурой +3,7 градуса.

Самым холодным — февраль 1931-го со среднемесячной температурой −15,3 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 20 февраля ночью в Бишкеке дождь. Температура воздуха составит +2-4 градуса. Днем в столице также будет дождливо. Воздух прогреется до +6-8 градуса.