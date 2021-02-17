В мэрии просят роллеров и велосипедистов не кататься на гранитных плитах

Велосипедисты и роллеры ломают гранитные плиты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитете попросили роллеров и велосипедистов не кататься на лестничных площадках, мемориальных комплексах, а также фонтанах, облицованных гранитной плитой.

«Плиты ломаются, сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» восстанавливают их каждый день. Мэрия Бишкека просит бережно относиться к муниципальному имуществу, городу, ведь на восстановление затрачиваются дополнительные средства и человеческие ресурсы», — отметили в мэрии.