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Общество

В мэрии просят роллеров и велосипедистов не кататься на гранитных плитах

Велосипедисты и роллеры ломают гранитные плиты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитете попросили роллеров и велосипедистов не кататься на лестничных площадках, мемориальных комплексах, а также фонтанах, облицованных гранитной плитой.

«Плиты ломаются, сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» восстанавливают их каждый день. Мэрия Бишкека просит бережно относиться к муниципальному имуществу, городу, ведь на восстановление затрачиваются дополнительные средства и человеческие ресурсы», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183773/
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