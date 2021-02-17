21:22, 17 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
В мэрии просят роллеров и велосипедистов не кататься на гранитных плитах
21:22, 17 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
Велосипедисты и роллеры ломают гранитные плиты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
В муниципалитете попросили роллеров и велосипедистов не кататься на лестничных площадках, мемориальных комплексах, а также фонтанах, облицованных гранитной плитой.
«Плиты ломаются, сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» восстанавливают их каждый день. Мэрия Бишкека просит бережно относиться к муниципальному имуществу, городу, ведь на восстановление затрачиваются дополнительные средства и человеческие ресурсы», — отметили в мэрии.