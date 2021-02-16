00:02
USD 84.46
EUR 102.54
RUB 1.15
Общество

«Тазалык» начал мыть улицы в Бишкеке, но готов и к снегопаду

В связи с потеплением муниципальное предприятие «Тазалык» приступило к мойке столичных улиц. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, сегодня на линии вышло пять поливомоечных машин. «Остальные 20 машин еще не переоборудованы, так как в конце недели ожидаются осадки. В зависимости от погодных условий «Тазалык» будет подсыпать улицы солью и убирать снег, а в теплую погоду заниматься мойкой столичных улиц», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что также предприятие проводит в штатном режиме согласно графику уборку и вывоз мусора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183674/
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
Санитайзеры и маски в общественном транспорте не отменяли. Нарушителей штрафуют
Этого мало. В БГК считают, что необходимо увеличить стоимость питания в детсадах
На капремонт объектов образования в Бишкеке предусмотрели 100 миллионов сомов
В бюджете Бишкека не предусмотрели средства на оплату интернет-услуг для школ
Вице-мэр Бишкека поручил навести порядок возле рынка «Мадина»
В детских больницах нет мест, или Почему школы Бишкека не открывают
Бишкекчане просят проверить законность установки павильона возле школы № 25
Бишкек присоединился к инициативе по повышению устойчивости городов к бедствиям
Электронная запись в школы. Минобраз и мэрия устранились от решения проблем
В Ленинском районе Бишкека провели рейд по гостиницам. Нарушений не выявили
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ДУМК. Совет улемов просит помощи у&nbsp;муфтия России Равиля Гайнутдина Скандал в ДУМК. Совет улемов просит помощи у муфтия России Равиля Гайнутдина
Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о&nbsp;жизни и&nbsp;карьере в&nbsp;США Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о жизни и карьере в США
Мы&nbsp;против коррупции. В&nbsp;Бишкеке проходит очередной мирный марш Мы против коррупции. В Бишкеке проходит очередной мирный марш
Пародия на&nbsp;барокко времен Людовика. Дизайнер о&nbsp;безвкусии кыргызских чиновников Пародия на барокко времен Людовика. Дизайнер о безвкусии кыргызских чиновников
Бизнес
Кто спланировал забастовку таксистов в&nbsp;Бишкеке? Кто спланировал забастовку таксистов в Бишкеке?
Дело во&nbsp;вкусе: попробуешь раз и&nbsp;не&nbsp;охладеешь Дело во вкусе: попробуешь раз и не охладеешь
Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с&nbsp;MegaCom в&nbsp;приложении MEGA24 Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с MegaCom в приложении MEGA24
В&nbsp;сети &laquo;Спекулянт&raquo; назвали имя чиновника, которого подозревают в&nbsp;рейдерстве В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
16 февраля, вторник
23:47
Обновленная кнопочная Nokia 6300 с WhatsApp, YouTube и Google вышла на рынок США Обновленная кнопочная Nokia 6300 с WhatsApp, YouTube и ...
23:20
«Тазалык» начал мыть улицы в Бишкеке, но готов и к снегопаду
23:04
Выставка классика кыргызской школы живописи Федора Стукошина откроется в Бишкеке
22:42
На ужасное состояние автобуса № 42 пожаловалась жительница Бишкека
22:22
Кыргызстану нужно реализовать проекты в рамках евразийской кооперации