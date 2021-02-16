«Тазалык» начал мыть улицы в Бишкеке, но готов и к снегопаду

В связи с потеплением муниципальное предприятие «Тазалык» приступило к мойке столичных улиц. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, сегодня на линии вышло пять поливомоечных машин. «Остальные 20 машин еще не переоборудованы, так как в конце недели ожидаются осадки. В зависимости от погодных условий «Тазалык» будет подсыпать улицы солью и убирать снег, а в теплую погоду заниматься мойкой столичных улиц», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что также предприятие проводит в штатном режиме согласно графику уборку и вывоз мусора.