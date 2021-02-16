Академика Сабырбека Джумабекова признали ученым года в области травматологии

Отборочный комитет International Achievements Research Center со штаб-квартирой в Чикаго (Центр исследования международных достижений) признал академика Сабырбека Джумабекова «Ученым года − 2020» в области травматологии и ортопедии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Кыргызстана.

«Сабырбека Артисбековича отметили наградой, учитывая его вклад в фундаментальные и прикладные исследования в области клинической и экспериментальной травматологии и ортопедии, количество публикаций и полученных патентов, наставничество при оформлении докторских и кандидатских диссертаций, участие в научных конференциях и проектах, полученные национальные и международные награды», — сообщили в министерстве.

По итогам конкурса победителю выдали международный сертификат о признании (диплом).