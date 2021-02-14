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Общество

Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры и выставки

16-19 февраля. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

15-19 февраля. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

27 января — 20 февраля. Выставка «На якоре»

В экспозиции представлены работы Жылкычы Жакыпова, Таланта Огобаева, Залкара Эсенканова и Шафхата Таирова.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.

2-28 февраля. Выставка «Советские Ню и другие Ра...»

На персональной выставке Константина Шкурпелы представлены живопись, объекты, инсталляции. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

18 февраля. Кинопремьеры

«Том и Джерри» (мультфильм). Кайла, работница престижного отеля, где обитает мышонок Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы, нанимает уличного кота Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном. Но решить эту проблему не так-то просто.

«Спасите Колю!» (комедия). У студентки Маши Матушкиной все в жизни могло быть прекрасно, если бы не одна большая проблема: вырастивший ее в одиночку отец командует военкоматом. Из-за этого ни один парень возле Маши надолго не задерживается — один за другим они уезжают проходить армейскую службу по призыву в самые дальние уголки России.

«Рыцари справедливости» (комедия). Когда жена Маркуса трагически погибает в железнодорожной катастрофе, это кажется нелепой случайностью. А если это тщательно спланированное убийство? Военный, сумасшедший математик и парочка гиков объединяются, чтобы выяснить, что случилось на самом деле. Теперь они — Рыцари справедливости.

«Мавританец» (триллер, драма). Он томился в тюрьме без предъявления обвинения, суда и следствия более 14 лет. Подвергался жестоким пыткам в самой строгой тюрьме Америки, пока его бесстрашный адвокат распутывала клубок заговора, тянущийся к самой верхушке правительства США. Надежда на справедливость таяла перед доказательствами военного прокурора. История мавританца Мохаммеда ульд Слахи, обвиненного в вербовке террористов, направивших 11 сентября самолет во Всемирный торговый центр.

«Поворот не туда: Наследие» (ужасы). Компания друзей приезжает в Харперс-Ферри, чтобы отправиться в поход по Аппалачской тропе. В этих краях они сталкиваются с сообществом людей, которые жили в горах еще до Гражданской войны. И которые очень не любят незнакомцев.

«Аферистка» (триллер, комедия). Марла руководствуется принципом «побеждает сильнейший». Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но ее новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183298/
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