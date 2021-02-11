Гибель школьника от ножевого ранения обсудили в мэрии города Ош

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов провел срочное собрание с сотрудниками УВД по факту гибели школьника. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, заместитель начальника УВД южной столицы полковник милиции Бакыт Исраилов предоставил информацию об инциденте и поиске подозреваемых.

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В свою очередь градоначальник поручил в срочном порядке провести необходимые оперативно-разыскные мероприятия и расследовать данное преступление.

Напомним, сегодня за зданием бывшего магазина «Ареопаг» в результате словесной перепалки между подростками двое получили ножевые ранения. Одного из пострадавших врачам не удалось спасти, второй находится в тяжелом состоянии.