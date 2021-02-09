Мэрия Бишкека устанавливает замки на ливневых решетках, чтобы их не крали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, фактов кражи ливнеприемников (ЛПР), крышек люков не становится меньше.

«Столичная мэрия борется с похитителями городского имущества, теперь муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» после установки новых ЛПР укрепляет решетки спецзамками», — отметили в муниципалитете.

По его данным, с начала года установлено 49 ливнеприемников, новые решетки с блокировкой появились на 33 точках. В дальнейшем замки будут установлены на всех ЛПР.

Напомним, накануне вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев предложил публиковать в соцсетях фотографии тех, кто ворует и покупает крышки от люков.