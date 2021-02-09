Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 февраля: временами дождь со снегом

В Кыргызстане временами дождь со снегом. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью −5, днем +7 градусов.

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В Чуйской области ожидается ночью −7, днем +8 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +1, днем до +16 градусов. Дождь.

В Нарынской области −11 ночью и −1 градус днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью −5, днем +7 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью −5, днем +9 градусов.