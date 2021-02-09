Чиновники рассказали, почему полет в Россию стоит в разы дороже обратного пути

Ценовая политика авиакомпаний формируется ими из расчетов затрат. Спроса на вылеты из России в Кыргызстан в разы меньше, поэтому и цена на билет Москва — Бишкек дешевле. Об этом на онлайн-конференции в Бишкеке сообщил завотделом сертификации аэропортов и регулирования перевозок Агентства гражданской авиации Карим Усманов.

Отметим, что на сегодняшний день из Кыргызстана в Россию осуществляется шесть рейсов. Авиарейсы по направлению Бишкек — Москва совершают две компании — «Аэрофлот» и «Авиа Траффик». При этом стоимость билетов в Россию варьируется от 35 тысяч сомов до 100-150 тысяч.

«Ценовую политику определяют сами авиакомпании. В стоимость билета входят содержание авиапарка, зарплата персонала, аэронавигационное обслуживание, топливо. Дело еще и в том, что повышенный спрос есть только по направлению Кыргызстан — Россия. Рейсы в обратном направлении, как правило, заполнены лишь на 30 процентов. Компании таким образом пытаются покрыть убытки от полупустых рейсов», — сказал Усманов.

Отвечая на вопросы, он также напомнил, что в случае, если пассажира по каким-либо причинам снимают с рейса, то авиакомпания восстанавливает ему стоимость билета. Однако вместо наличных средств пассажиру выдается ваучер, которым тот сможет воспользоваться при покупке нового билета.

Он также отметил, что увеличение числа регулярных рейсов улучшит ситуацию и повлияет на снижение цены. Этот вопрос, по его словам, скорее всего, будет обсуждаться уже в ходе официального визита Садыра Жапарова в Российскую Федерацию.