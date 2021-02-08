Курсан Асанов до сих пор находится в ИВС ГУВД Бишкека

Экс-замминистра ВД Курсана Асанова намерены этапировать в СИЗО-1 Бишкека. Так сказано в постановлении Первомайского районного суда столицы. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Чинара Джакупбекова.

По ее словам, сейчас генерал находится в ИВС ГУВД Бишкека.

«Хотя мера пресечения ему была определена судом еще 28 января. Сегодня должен был быть суд по его другому уголовному делу, но он не состоялся, поскольку Асанова не привезли. Сейчас процессы проходят онлайн, а в ИВС нет для этого условий. Поэтому ждем, когда его этапируют», — отметила Чинара Джакупбекова.

Она напомнила, что первой инстанцией Курсану Асанову избрана мера в виде содержания под стражей до 21 марта.

Курсану Асанову вменяют массовые беспорядки, захват здания МВД. Ему также добавили еще одно обвинение по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР.

Напомним, после парламентских выборов в октябре 2020 года в Бишкеке произошли массовые беспорядки, которые привели к смене власти. По делу проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков, экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.