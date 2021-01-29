ВОЗ выпустила рекомендации по применению вакцины Moderna

Консультативная группа ВОЗ по иммунизации разработала предварительные рекомендации по применению вакцины от компании Moderna. Об этом сообщают «Новости ООН».

По его данным, эксперты рекомендуют вводить две дозы препарата с интервалом в 28 дней. Если система здравоохранения перегружена, допустимый интервал между инъекциями может составить до 42 дней.

Важное примечание: при вакцинировании медики должны быть готовы оказать помощь в случае возникновения тяжелой аллергической реакции — анафилаксии, поэтому вакцину Moderna можно применять только в оснащенных для этого медицинских учреждениях.

В редких случаях эксперты вообще не рекомендуют делать эту прививку: например, беременным женщинам только если они страдают побочными заболеваниями и COVID-19 для них особенно опасен. В подобной ситуации, как считают медики, потенциальная польза значительно превышает возможный риск для матери и плода.

Перенесенный COVID-19 также не является противопоказанием для прививки. Однако, учитывая, что повторная инфекция в течение шести месяцев после болезни — явление редкое, а вакцин пока не хватает, эксперты считают, что переболевший вполне может повременить с вакцинацией.

Прививка, напоминают в ВОЗ, предотвращает тяжелое течение болезни, а вот насчет заражения и передачи инфекции убедительных данных пока нет. Поэтому эксперты не рекомендуют делать прививку только потому, что человек собирается в поездку. Вакцинация, как настаивают в ВОЗ, должна проводиться в соответствии с национальными планами и в первую очередь охватывать уязвимые перед болезнью группы населения.