В Кыргызстане за сутки выявили еще 93 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 27 случаев, Оше — 2, Чуйской области — 29, Ошской — 4, Таласской — 2, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 21, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 2.

С марта в республике зарегистрировали 83 тысячи 796 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.