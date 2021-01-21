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Общество

На ТЭЦ Бишкека отключился турбогенератор. Выработка электричества не уменьшилась

19 января на ТЭЦ Бишкека произошло отключение турбогенератора № 4 (блок № 4). Информацию об этом 24.kg подтвердили в ОАО «Электрические станции».

Депутат Бактыбек Турусбеков сегодня на заседании парламента заявил, что на ТЭЦ произошла авария и это может сказаться на выработке электроэнергии.

В «Электрических станциях» информацию подтвердили. В компании отметили, что после отключения блок был выведен из состава действующего оборудования для уточнения причин и восстановления вспомогательного оборудования. Нагрузка была перераспределена, так как имелся резерв.

«Это никак не сказалось на выработке тепловой и электрической энергии. ТЭЦ Бишкека несет заданную нагрузку. За прошедшие сутки предприятие выработало 8 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Прекращения подачи тепла и энергии потребителям не было. Случаи внеплановой остановки оборудования, согласно действующим правилам, не подпадают под определение «авария». Сейчас уточняются сроки восстановления работы вспомогательного оборудования», — заключили в «Электрических станциях».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180757/
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