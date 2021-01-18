В Минтрансе Кыргызстана рассказали, как улететь на заработки в Россию

Вылететь на заработки в Россию можно только по специальному приглашению компании, в которой человек планирует работать. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Агентства гражданской авиации Министерства транспорта и дорог Сталбек Шаршеев.

«Принимающая фирма составляет список необходимых ей высококвалифицированных работников. Он должен быть обоснован. Далее список заверяется в ФСБ РФ и оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Человек попадет на борт воздушного судна только в этом случае», — сказал он.

Сталбек Шаршеев отметил, что некоторые частные авиакассы продают поддельные справки с мест работы, однако специалистам несложно распознать фальшивку. Информация по выявленным фактам, по его словам, передана в правоохранительные органы. Он также призвал кыргызстанцев перед покупкой билетов внимательнее изучать всю документацию и требования, необходимые для перелетов в условиях пандемии.

В настоящее время, напомним, в Российскую Федерацию совершаются два регулярных рейса в неделю по направлению Бишкек — Москва. Их совершают компании «Аэрофлот» и «Авиа Траффик» по пятницам. Для вылета необходимо иметь паспорт и справку об отсутствии COVID-19 от лабораторий Бонецкого или «Аквалаб». Справка действительна в течение 72 часов.