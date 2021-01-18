14:50
USD 84.48
EUR 102.48
RUB 1.15
Общество

В Минтрансе Кыргызстана рассказали, как улететь на заработки в Россию

Вылететь на заработки в Россию можно только по специальному приглашению компании, в которой человек планирует работать. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Агентства гражданской авиации Министерства транспорта и дорог Сталбек Шаршеев.

«Принимающая фирма составляет список необходимых ей высококвалифицированных работников. Он должен быть обоснован. Далее список заверяется в ФСБ РФ и оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Человек попадет на борт воздушного судна только в этом случае», — сказал он.

Сталбек Шаршеев отметил, что некоторые частные авиакассы продают поддельные справки с мест работы, однако специалистам несложно распознать фальшивку. Информация по выявленным фактам, по его словам, передана в правоохранительные органы. Он также призвал кыргызстанцев перед покупкой билетов внимательнее изучать всю документацию и требования, необходимые для перелетов в условиях пандемии.

В настоящее время, напомним, в Российскую Федерацию совершаются два регулярных рейса в неделю по направлению Бишкек — Москва. Их совершают компании «Аэрофлот» и «Авиа Траффик» по пятницам. Для вылета необходимо иметь паспорт и справку об отсутствии COVID-19 от лабораторий Бонецкого или «Аквалаб». Справка действительна в течение 72 часов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180309/
просмотров: 800
Версия для печати
Материалы по теме
Более 10,1 тысячи кыргызстанцев вернулись домой за последние 3,5 месяца
Из-за скандалов спецборт из Москвы в Бишкек вылетел загруженным не полностью
Правительство утвердило схему въезда иностранных специалистов в страну
Цифра дня. 3 миллиона 450 тысяч сомов штрафов заплатили трудовые мигранты в КР
Из-за нелегальных мигрантов бюджет Кыргызстана теряет ежегодно миллиард сомов
Депутат предлагает обязать трудовых мигрантов покупать патент
Депутат предлагает ввести понятие «приграничный мигрант». Зачем, объясняем
Минэкономики разработало специальную программу для поддержки мигрантов
В социальных сетях запустили флешмоб #СаламМигрант
Трудовая миграция стала причиной разводов и жестокого обращения с детьми
Популярные новости
$100&nbsp;с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к&nbsp;началу офлайн-обучения $100 с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к началу офлайн-обучения
Стоит&nbsp;ли наказывать певцов Курала Чокоева и&nbsp;Кайрата Примбердиева? Опрос Стоит ли наказывать певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева? Опрос
Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию
Смерть ребенка на&nbsp;базе &laquo;Каракол&raquo;. Мать мальчика написала прощальное письмо сыну Смерть ребенка на базе «Каракол». Мать мальчика написала прощальное письмо сыну
Бизнес
Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в&nbsp;бишкекском филиале Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в бишкекском филиале
&laquo;Мой Beeline&raquo;&nbsp;&mdash; приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Play Market! «Мой Beeline» — приложение № 1 в Play Market!
MegaCom расширяет охват сети&nbsp;4G MegaCom расширяет охват сети 4G
Как с&nbsp;мобильным приложением &laquo;Керемет Банка&raquo; накрыть шикарный стол в&nbsp;течение часа Как с мобильным приложением «Керемет Банка» накрыть шикарный стол в течение часа
18 января, понедельник
14:36
Миллион сомов на общак. В Кыргызстане выявили преступную группировку на зоне Миллион сомов на общак. В Кыргызстане выявили преступну...
14:23
Снизить зарплату президента и депутатов до 5,5 тысячи сомов предлагает депутат
14:11
В Минтрансе Кыргызстана рассказали, как улететь на заработки в Россию
14:00
Возвращение в школу. Надолго ли?
13:50
Цены на билеты. Кыргызстан просит Россию увеличить число регулярных авиарейсов