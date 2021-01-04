23:39
USD 83.50
EUR 102.36
RUB 1.13
Общество

Рейс Душанбе — Бишкек перенесен на неизвестный срок

Перенесен на неизвестный срок рейс по маршруту Душанбе — Бишкек. Об этом сообщает информационное агентство Таджикистана «Азия-Плюс».

По его данным, в середине декабря кыргызское туристическое агентство «Эсал Трэвел Групп» объявило о начале осуществления чартерных рейсов с 29 декабря по направлению Душанбе — Бишкек — Душанбе, которые будет осуществлять авиакомпания «Сомон Эйр».

Но из-за недобора пассажиров турфирма была вынуждена перенести этот чартер, так как количество приобретенных билетов не покрывало расходов на рейс. Первый рейс в этом направлении теперь планируется осуществить по мере заполнения самолета, предположительно в конце января.

Уточняется, что о дате вылета компания сообщит ближе к дате, но пассажиры уже могут бронировать билеты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178824/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Пассажиры, купившие билеты на рейс Ош — Новосибирск, не могут улететь
Студенты из Кыргызстана не могут вылететь в Россию на обучение. Просят помощи
С 15 сентября планируют возобновить внутренние рейсы в Джалал-Абад и Баткен
Кыргызстанцы, находящиеся в РФ, теперь могут улететь домой в свободном графике
151 кыргызстанец сегодня вернулся в Бишкек из Санкт-Петербурга
Премьер рассказал, с какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение
В Бишкек из Эмиратов вернулись еще 142 кыргызстанца
Видео дня. Около 200 человек приехали за лекарствами в аэропорт «Манас»
Россия восстанавливает авиасообщение со странами СНГ, в том числе с Кыргызстаном
Авиарейсы Бишкек — Ош — Бишкек с 12 июня будут осуществляться дважды в день
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за&nbsp;сплоченность Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за сплоченность
Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в&nbsp;2020 году Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в 2020 году
Температурные рекорды. Самым холодным было 2&nbsp;января 1969 года Температурные рекорды. Самым холодным было 2 января 1969 года
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
4 января, понедельник
23:29
Футболист Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в Instagram Футболист Криштиану Роналду стал самым популярным челов...
23:03
Рейс Душанбе — Бишкек перенесен на неизвестный срок
22:51
В Кыргызстане запустили проект для привлечения туристов
22:33
Милиция просит опознать умершего в больнице мужчину. Осторожно, фото!
22:08
Центральный перекресток Бишкека превратился в мусорную свалку. Жители жалуются