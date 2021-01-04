Перенесен на неизвестный срок рейс по маршруту Душанбе — Бишкек. Об этом сообщает информационное агентство Таджикистана «Азия-Плюс».

По его данным, в середине декабря кыргызское туристическое агентство «Эсал Трэвел Групп» объявило о начале осуществления чартерных рейсов с 29 декабря по направлению Душанбе — Бишкек — Душанбе, которые будет осуществлять авиакомпания «Сомон Эйр».

Но из-за недобора пассажиров турфирма была вынуждена перенести этот чартер, так как количество приобретенных билетов не покрывало расходов на рейс. Первый рейс в этом направлении теперь планируется осуществить по мере заполнения самолета, предположительно в конце января.

Уточняется, что о дате вылета компания сообщит ближе к дате, но пассажиры уже могут бронировать билеты.