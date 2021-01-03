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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 91 случай COVID-19 и пневмонии. Всего — 81 305

В Кыргызстане за сутки выявили еще 91 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 34 случая, Оше — 1, Чуйской области — 37, Ошской — 2, Таласской — 2, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 6,  Баткенской — 3.

С марта в республике зарегистрировали 81 тысяч 305 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178200/
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