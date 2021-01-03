В Кыргызстане за сутки выявили еще 91 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.
По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 34 случая, Оше — 1, Чуйской области — 37, Ошской — 2, Таласской — 2, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 6, Баткенской — 3.
С марта в республике зарегистрировали 81 тысяч 305 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.