Учащимся из многодетных и малообеспеченных семей подарили школьные комплекты

Учащимся из многодетных и малообеспеченных семей 70 школ Нарынской, Ошской, Чуйской областей и Бишкека переданы комплекты школьных принадлежностей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, подарки получили 1 тысяча 136 детей на общую сумму более 1,5 миллиона сомов.

«Сделано это для уменьшения социальных и экономических последствий пандемии COVID-19 на детей и их развитие, поддержания их доступа к образованию и оказания помощи родителям или опекунам в подготовке детей к возвращению в школы», — отметили в ведомстве.

Инициатива реализуется программой образования общественного фонда MSDSP KG (инициатива Фонда Ага Хана) в рамках проекта «Школы-2030» и при содействии министерства.

«Школы-2030» — это глобальный десятилетний исследовательский проект, который будет реализовываться в десяти странах мира и работать с 1 тысячей дошкольных и общеобразовательных организаций (по 100 в каждой стране), профессионально-техническими и высшими учебными заведениями с 2020 по 2030 год. Он будет способствовать выявлению и распространению лучших практик и решений в формировании знаний, навыков, мировоззрения и ценностей у детей и молодых людей для успешного преодоления неопределенности современного мира и содействия в развитии общества.