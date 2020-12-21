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Общество

В Джалал-Абаде состоялся фестиваль «Русская песня собирает друзей!»

В Джалал-Абадском областном театре имени Барпы состоялся фестиваль «Русская песня собирает друзей!». Об этом сообщили в Россотрудничестве.

По его информации, на мероприятии выступили вокально-хореографический ансамбль «Славяночка», солисты Джалал-Абадской филармонии Шахра Темиркулова, лауреаты международных конкурсов Тимур Кожобеков и Кундуз Бостонова и другие.

«Приветствуя участников и зрителей, руководитель Ассамблеи народа Кыргызстана по Джалал-Абадской области Каныбек Тилекеев и руководитель «Славянской диаспоры» Виктор Малюженко отметили, что сотрудничество между двумя странами имеет большой потенциал развития не только на общегосударственном, но и на региональном уровне, а фестиваль русской песни дает возможность кыргызстанцам прикоснуться к богатейшим традициям русской культуры», — сообщили в Россотрудничестве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177424/
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