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Общество

Академик Мамбет Мамакеев получил диплом Книги рекордов Гиннесса

Академик Мамбет Мамакеев получил диплом Книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщили на официальной странице в Facebook Национального хирургического центра.

По его данным, на момент фиксации рекорда — 29 февраля 2020 года Мамбет Мамакеев без перерыва работал в практической хирургии 67 лет и 181 день. При этом рекордсмен продолжает ежедневно проводить различные хирургические вмешательства.

«Эксперты Книги рекордов Гиннесса должны были лично вручить диплом академику, но из-за мировой пандемии коронавируса сделать этого не удалось. Поэтому документ доставили экспресс-почтой», — отметили в центре.

Мамбет Мамакеев является почетным директором Национального хирургического центра, действительным членом Национальной академии наук. Основоположник кыргызской школы абдоминальных хирургов и организатор создания Национального хирургического центра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175304/
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