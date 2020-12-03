Академик Мамбет Мамакеев получил диплом Книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщили на официальной странице в Facebook Национального хирургического центра.

По его данным, на момент фиксации рекорда — 29 февраля 2020 года Мамбет Мамакеев без перерыва работал в практической хирургии 67 лет и 181 день. При этом рекордсмен продолжает ежедневно проводить различные хирургические вмешательства.

«Эксперты Книги рекордов Гиннесса должны были лично вручить диплом академику, но из-за мировой пандемии коронавируса сделать этого не удалось. Поэтому документ доставили экспресс-почтой», — отметили в центре.

Мамбет Мамакеев является почетным директором Национального хирургического центра, действительным членом Национальной академии наук. Основоположник кыргызской школы абдоминальных хирургов и организатор создания Национального хирургического центра.