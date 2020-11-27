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Общество

В 13 бишкекских школах и детсадах сделают ремонт. За счет сэкономленных средств

В 13 бишкекских школах и детсадах сделают ремонт за счет сэкономленных средств. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, управление капитального строительства объявило конкурсы на проведение аварийного ремонта на общую сумму 12 миллионов 772 тысячи 600 сомов.

Как отметили в муниципалитете, средства были сэкономлены на проведении тендеров по титульному списку строек на 2020 год.

«В школах № 3, 20, 26, 71 и в детских садах № 109, 134 будут отремонтированы наружные теплотрассы, проходящие по территории организаций образования. В школе № 1 приведут в порядок и наружные тепловые сети, и внутренние системы отопления. В школах № 46, 28 отремонтируют наружные канализационные сети, в № 84 и 93 — электрощитовые помещения в здании, а в № 58 заменят наружный электрический кабель, проходящий по территории образовательной организации», — отметили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174708/
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