15:10
USD 84.77
EUR 100.69
RUB 1.12
Общество

В Бишкекском перинатальном центре родилась тройня

В Городском перинатальном центре Бишкека на свет появилась тройня. Об этом 24.kg сообщила главврач центра Жамиля Марипова.

По ее словам, маме малышей 20 лет, она поступила в центр 16 ноября. Ее сразу взяли на операцию.

«У нее срок был 35 недель. Родились три мальчика весом 2 килограмма 290 граммов, 2 килограмма 380 граммов и 2 килограмма 220 граммов. Сейчас они находятся на втором этапе выхаживания недоношенных. Состояние детей и матери стабильное», — отметила Жамиля Марипова.

Какие имена дадут мальчикам, родные пока не определились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173690/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Одна колыбель на троих. Как выглядит кровать для тройни Садыра, Нургожо и Жапара
Тройняшкам Садыру, Нуркожо и Жапару подарили кровать и 3 тонны угля
В Бишкеке родилась тройня. Мальчиков назвали Садыр, Жапар, Нургожо
В роддоме № 6 скончалась молодая женщина, которая родила двойню
В Бишкеке родилась тройня
В Бишкеке родилась седьмая за год тройня
В Бишкеке родилась тройня
Еще одна тройня родилась в городе Ош
В городе Ош родилась тройня
Сразу две тройни родились в Чуйской области
Популярные новости
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
В&nbsp;Бишкеке закрыли 25&nbsp;маршрутных линий. Водители увольняются В Бишкеке закрыли 25 маршрутных линий. Водители увольняются
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
В&nbsp;кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с&nbsp;его адвокатом В кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с его адвокатом
Бизнес
Онлайн-кредит без справок и&nbsp;поручителей в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Онлайн-кредит без справок и поручителей в приложении «Мой О!»
Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10&nbsp;тысяч тест-наборов ПЦР Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10 тысяч тест-наборов ПЦР
Черная пятница: что важно знать и&nbsp;как подготовиться Черная пятница: что важно знать и как подготовиться
Как выросли охват и&nbsp;емкость 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О!. Еще 103 населенных пункта Как выросли охват и емкость 4G LTE от О!. Еще 103 населенных пункта
19 ноября, четверг
14:57
В Бишкекском перинатальном центре родилась тройня В Бишкекском перинатальном центре родилась тройня
14:49
Задержан председатель Соцфонда Медер Ирсалиев
14:47
Продавцы подземок митингуют против оплаты аренды за время карантина
14:40
В мэрии Бишкека объяснили, почему не могут закончить ремонт улицы Усенбаева
14:38
Найден мужчина, сливавший кровь от забоя скота в реку Каракол