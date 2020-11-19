В Бишкекском перинатальном центре родилась тройня

В Городском перинатальном центре Бишкека на свет появилась тройня. Об этом 24.kg сообщила главврач центра Жамиля Марипова.

По ее словам, маме малышей 20 лет, она поступила в центр 16 ноября. Ее сразу взяли на операцию.

«У нее срок был 35 недель. Родились три мальчика весом 2 килограмма 290 граммов, 2 килограмма 380 граммов и 2 килограмма 220 граммов. Сейчас они находятся на втором этапе выхаживания недоношенных. Состояние детей и матери стабильное», — отметила Жамиля Марипова.

Какие имена дадут мальчикам, родные пока не определились.