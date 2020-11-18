Природную красоту памирских кыргызок показала итальянский фотограф

Итальянский фотограф и путешественница Сабрина Николацци запечатлела жизнь и быт памирских кыргызов.

Известно, что этнические кыргызы стали заселять высокогорный Памир в несколько этапов с 1575 года. Вторая волна кыргызов переселилась в Памирское высокогорье в 1920-1930-х с целью избежать экспроприации скота после установления советской власти в Кыргызстане.

Сабрина Николацци — итальянский фотограф. Она с мужем путешествует по миру, документируя исчезающие культуры в разных странах. Больше ее работ можно увидеть в Instagram.

Особого внимания заслуживают кадры, на которых изображена естественная красота этнических кыргызок.